Жителям Тюменской области начали слать SMS с напоминаниями о запретах

10:06 11 апреля 2023
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В Тюменской области с 10 апреля началась рассылка смс-сообщений гражданам о соблюдении требований противопожарного режима, в которых говорится о запрете посещать леса и жечь сухую траву.

”Внимание! В Тюменской области введен режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы”, - отмечено в сообщении РСЧС.

С 10 апреля в Тюменской области введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Теги: противопожарная безопасность
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