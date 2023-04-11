Жителям Тюменской области начали слать SMS с напоминаниями о запретах

В Тюменской области с 10 апреля началась рассылка смс-сообщений гражданам о соблюдении требований противопожарного режима, в которых говорится о запрете посещать леса и жечь сухую траву.

”Внимание! В Тюменской области введен режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы”, - отмечено в сообщении РСЧС.

С 10 апреля в Тюменской области введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.