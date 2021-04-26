Члены ОП РФ выступили за смягчение правил получения водительской категории "М"

Фото: Юлия Камойлик

19 апреля в Общественной палате РФ прошел круглый стол, в ходе которого состоялось обсуждение варианта поправок к ПДД, регулирующего всевозможные новые средства транспорта (электросамокаты, гироскутеры, сегвеи).

В ходе мероприятия заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал о том, что в системе категорий водительских прав существует категория "М", дающая право на управление мопедом, которая в настоящий момент, по его словам, является "мертворожденной", поскольку автоматически дается водителю при получении прав любой другой категории.

"Программа обучения на категорию "M" существует, и теоретически на неё можно сдать, однако на практике никто не учится и не сдаёт: автошколы не учат в силу отсутствия спроса, а ГИБДД не готово принимать такие экзамены, поскольку у них нет мопедов на площадке. Мы хотим упростить её получение для того, чтобы эту категорию получали владельцы электротранспорта, мопедов, и прочего. Во-первых, мы хотим убрать практический экзамен, потому что на данный момент существует слишком много различных видов транспорта. Во-вторых, мы понимаем, что если человек хочет получить допуск к пользованию средством малого транспорта, у него уже есть навык управления им. Но при этом мы считаем, что у них должно быть знание ПДД — теоретическую часть он сдать должен", — сказал Александр Холодов.

Где и каким образом человек, планирующий сдать на категорию "М" получит соответствующие знания, по словам Александра Холодова, вопрос дискуссионный. Рассматриваются варианты посещения автошколы, прохождение видеокурсов перед сдачей очного экзамена в ГИБДД, или же альтернативные способы подготовки — уроки ОБЖ в школах (эту категорию водительских прав граждане имеют возможность получить с 16 лет), самоподготовка, либо курсы при общественных организациях. Стоимость такого обучения должна быть небольшой — порядка 3 тысяч рублей.

Источник: ОП РФ