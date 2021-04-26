В Тюменской области работает горячая линия по профилактике коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике коронавируса: 8-800-302-26-70, объединенная с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также работает горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на COVID-19: 8-904-492-92-30.

Режим работы горячих линий — ежедневно с 8.00 до 20.00.

За прошедшую неделю на горячие линии поступило 400 звонков. За время работы на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило около 138 тысяч звонков.

Наиболее часто задаваемые вопросы касаются тестирования на коронавирус при возвращении из-за границы, мер профилактики COVID-19, профилактических противоэпидемических мероприятий.