Сотрудничество ТюмГУ с Республикой Корея выходит на новый уровень

Фото управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Ректор ТюмГУ Иван Романчук и Почётный консул Республики Корея в Тюменской области Игорь Самкаев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ выражает общие намерения и интересы сторон в области культуры, науки, образования, информации и спорта.

"С Республикой Кореей нас связывают успешные проекты и плодотворное взаимодействие. В будущем планируем продолжать сотрудничество. Мы уже наладили контакты с рядом корейских вузов, в том числе с университетами Хангук, Сунщиль, Инха, Мёнджи, Католическим, Инчхонским. Открыли Корейский центр при ТюмГУ. Провели ряд мероприятий, направленных на изучение удивительной культуры этого государства", - отметил Иван Романчук в своем официальном аккаунте Instagram.

Он подчеркнул, что благодаря подписанию соглашения с Почётным консулом Республики Корея в Тюменской области Игорем Самкаевым будет усилена работа по обмену студентами, профессорами, учеными между Тюменским госуниверситетом и корейскими вузами.

Отметим, Корейский центр Тюменского госуниверситета при содействии Игоря Самкаева уже провел в вузе "Школу корееведа", "Тюменский конкурс выступлений на корейском языке", "Лунный новый год".