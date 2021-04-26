Сотрудничество ТюмГУ с Республикой Корея выходит на новый уровень

Ректор ТюмГУ Иван Романчук и Почётный консул Республики Корея в Тюменской области Игорь Самкаев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ выражает общие намерения и интересы сторон в области культуры, науки, образования, информации и спорта.
"С Республикой Кореей нас связывают успешные проекты и плодотворное взаимодействие. В будущем планируем продолжать сотрудничество. Мы уже наладили контакты с рядом корейских вузов, в том числе с университетами Хангук, Сунщиль, Инха, Мёнджи, Католическим, Инчхонским. Открыли Корейский центр при ТюмГУ. Провели ряд мероприятий, направленных на изучение удивительной культуры этого государства", - отметил Иван Романчук в своем официальном аккаунте Instagram.
Он подчеркнул, что благодаря подписанию соглашения с Почётным консулом Республики Корея в Тюменской области Игорем Самкаевым будет усилена работа по обмену студентами, профессорами, учеными между Тюменским госуниверситетом и корейскими вузами.
Отметим, Корейский центр Тюменского госуниверситета при содействии Игоря Самкаева уже провел в вузе "Школу корееведа", "Тюменский конкурс выступлений на корейском языке", "Лунный новый год".
"Наше взаимодействие с ТюмГУ направлено на популяризацию корейской культуры и расширение возможности обучения корейскому языку. На текущий год запланирован ряд мероприятий широкого спектра: от совместной организации национальных корейских праздников Чусок и Дня корейской письменности до подписания меморандумов о сотрудничестве между Тюменским государственным университетом и несколькими ведущими вузами Республики Корея", – сообщил Игорь Самкаев.
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