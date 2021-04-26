На тюменских дорогах произошло 79 ДТП с детьми

13:28 26 апреля 2021
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В этом году в регионе произошло 79 ДТП с участием детей, 1 ребенок погиб, 90 получили травмы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Тюменской области. Рост числа дорожных происшествий с детьми наблюдается с начала апреля.

Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения. Внимание будет уделено вопросам безопасности юных велосипедистов и соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Также для детей будут организованы тематические викторины по правилам дорожного движения, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам, конкурсы и флешмобы. Также автоинспекторы проверят автобусы, осуществляющие школьные перевозки.

Теги: дети , ДТП
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