Тоболякам расскажут, как мотивировать себя заниматься спортом

Судьи международного класса по биатлону Галина Шестакова и Ирина Ильиных поделятся с тоболяками историями своего успеха и расскажут об опыте судейства Зимних Олимпийских игр 2014 года.

Мероприятие пройдёт в 25 апреля в 18.00 в тобольском мультицентре "Моя территория" в рамках "Диалога на равных". Это федеральный проект Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.

"Студентам и начинающим спортсменам очень важно слышать такие истории успеха, это мотивирует ребят продолжать заниматься не только спортом, но и любым другим видом деятельности. Главное – упорный труд и терпение", – рассказал член Студенческого совета Тюменской области Павел Вялков.

Встреча пройдет в Мультицентре "Моя территория" (г.Тобольск, ул. Красноармейская 6/4). Для присутствия на встрече обязательна предварительная регистрация в группе Студсовета, пишет "Мегатюмень".