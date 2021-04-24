В Ишиме появится приют для бездомных животных

Муниципальный приют на 78 мест для безнадзорных собак и кошек откроют в Ишиме до конца года. Рабочие уже приступили к ремонтным работам на ул. Заречной.

Как сообщил заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов, при необходимости количество мест для содержания животных можно увеличить до 100.



"Специалисты огородят приют с соблюдением установленных нормативов, организуют теплые и уличные вольеры, ветеринарный кабинет, площадку для прогулок и места для отдыха животных. Сейчас решаем вопрос по количеству рабочих мест", - отметил он.

Приют будет обслуживать не только Ишим, но и близлежащие районы: Ишимский, Сладковский, Абатский, Викуловский, Сорокинский, Казанский, Бердюжский, Омутинский и Голышмановский. Муниципалитеты будут самостоятельно отлавливать беспризорных животных и привозить на передержку в приют, пишет ИА "Тюменская линия".