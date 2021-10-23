Документальный фильм о тюменских приютах презентуют в конце октября

Премьера документального фильма про тюменские приюты для бездомных животных "В ответе" пройдет 30 октября в кинотеатре "Киномакс". Начало показа в 18:00, необходима регистрация.

Благодаря фильму зрители узнают, как и где можно забрать питомца из приюта, куда в случае чего отдать питомца. Кинолента также расскажет, как в Тюмени устроена система по уходу за бездомными животными, и с какими проблемами сталкиваются сотрудники приютов и зоозащитники.

Съемки проходили с апреля по август. Съемочная группа побывала в пяти приютах города, на передержках у волонтеров, а также на отлове собак вместе с сотрудниками приюта "Леспаркхоз". В создании кинопроекта приняли участие более 20 человек, в их числе сотрудники и волонтеры фондов "Потеряшки" и "Живи", приютов "Лучший друг" и "Леспаркхоз", котокафе "Мурка и Васька", зоозащитники, ветеринар Баграт Агажанов, пишет Moi-portal.ru.

"Мы хотим, чтобы зрители узнали, насколько тяжело заниматься деятельностью, связанной с защитой животных. Это история про сильных людей с большим сердцем, многие из которых посвятили этому всю свою жизнь. Этим проеком мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных, потому что они не появляются сами по себе, а являются результатом безответственного отношения человека", — поделился режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Чтобы попасть на премьеру, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://moi-portal.ru/proekty/forma-priyuty-dlya-zhivotnykh/. Количество мест ограничено.

