Премьерный показ документального фильма о приютах пройдет в Тюмени онлайн

Онлайн-премьера документального фильма о приютах для животных "В ответе" пройдет в Тюмени 6 ноября. Такое решение было принято из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. Посмотреть кино можно будет в группе "Мой портал Тюмень" во "ВКонтакте". Начало в 19:00.

Картина расскажет о животных, которые остались на улицах и о приютах, которые пытаются их спасти. В проекте раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются приюты нашего города. Авторы поговорили с представителями организаций, осуществляющими уход за бездомными животными, профильных ведомств, волонтерами, зоозащитниками и ветеринарами.

"Еще в прошлом году мы планировали провести оффлайн-премьеру нашего документального кино. Казалось, что в 2021 году это все-таки случится: восприятие любого фильма в кинотеатре и дома абсолютно разные. Но здоровье сейчас важнее. Мы постараемся сделать онлайн-представление фильма не менее интересным", — поделился режиссер Дмитрий Колобов.

К премьерному показу подключится московский ветеринар Баграт Агажанов, который спас от эвтаназии больше 50 животных. Он также стал одним из героев этого фильма, пишет "Мой портал".