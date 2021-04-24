Заводоуковский краеведческий музей объявил конкурс в честь 76-летия Победы

Конкурс творческих работ "Салют, Победа!", посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводит Заводоуковский краеведческий музей в рамках празднования Дня Победы. В нем принимают участие воспитанники детских садов округа и школьники.

Как сообщили организаторы, поделки могут быть как самостоятельными, так и изготовленными с помощью родителей, педагогов. Допускается и коллективное творчество. При оценке работ будут учитываться такие критерии, как соответствие тематике, оригинальность и творческий подход, аккуратность и т.д. Победителей выберут в трех возрастных категория: дошкольники, младшие школьники, учащиеся средних и старших классов.

Рисунки, открытки, поделки и стихи, посвященные Великой Победе, принимаются до 1 мая. А затем конкурсные работы станут экспонатами специальной выставки в Заводоуковском музее. Итоги будут объявлены на сайте и в социальных сетях музея 25 мая, победители получат дипломы и памятные призы.