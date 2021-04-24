Волонтеры собирают информацию о Текутьевском кладбище в Тюмени

Волонтеры музея воспоминаний "Мы жили" собирают данные о Текутьевском кладбище. Тюменцев просят поделиться фотографиями из семейных архивов с видами некрополя, снимками похоронных процессий.

Инициативная группа планирует собрать информацию о захороненных на кладбище людях и создать на ее основе мобильное приложение в виде путеводителя признанному памятнику истории. По мнению неравнодушных тюменцев, Текутьевское кладбище потенциально в будущем может стать музеем истории города под открытым небом.

Поисковиков также интересуют истории о кладбище, которые кому-то из тюменцев могли рассказывать старожилы, бабушки, дедушки, а также более старшие родственники. Волонтеры хотят разузнать о судьбах людей, похороненных там, выяснить прошлое некрополя, которому в июле этого года исполнится 136 лет со дня открытия, пишет "Тюменская область сегодня".

Все истории и фотографии горожан просят присылать на электронную почту tekutevskoe@gmail.com.