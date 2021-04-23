В Тюменской области за сутки произошло 55 пожаров

За прошедшие сутки в Тюменской области возникло 16 природных и 39 ландшафтных пожаров. Огнем уничтожено более 20 тысяч гектаров территории региона. Об этом сегодня сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

В эти выходные сотрудниками МЧС, органов внутренних дел и Росгвардии запланированы масштабные патрулирования территорий дачных и садоводческих обществ.

22 апреля в результате неосторожного обращения с огнем жителя села Одина Упоровского района пожаром уничтожен жилой дом и повреждены надворные постройки на соседних пяти участках. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника пожара.

Всего в Тюменской области из-за нарушения противопожарного режима на 18 человек заведены административные дела, решатся вопрос о возбуждении уголовных дел.