В Тюменской области четыреста человек обратились за помощью после укусов клещей

В Тюменской области с 30 марта по 19 апреля зарегистрировано 399 обращений жителей по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 224 обращения.

Укусы зарегистрированы в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора. На 19.04. исследовано 347 клещей, в 7 обнаружены боррелии.