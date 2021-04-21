В Тюменскую область поступило более 26 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Тюменскую область поступило еще 26 100 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Гам-Ковид-Вак" — 135 167 доз.

Вакцинировано "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") 100 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 093 жителя области.

Вакциной "ЭпиВакКорона" из первой массовой партии первым туром привито 1 119 человек. Также этим препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Врачи просят всех записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления и одним из трех способов: на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.