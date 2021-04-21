На майские праздники в Тюмени изменится график движения городских автобусов

16:30 20 апреля 2021
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Тюменьгортранс сообщил о работе общественного транспорта в майские праздники. Так, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

Теги: Тюменьгортранс
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