На майские праздники в Тюмени изменится график движения городских автобусов

Тюменьгортранс сообщил о работе общественного транспорта в майские праздники. Так, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".