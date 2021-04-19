Областная "Студенческая весна" завершилась гала-концертом в Тюмени

Гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна — 2021" состоялся 18 апреля в СК "Центральный", где лучшие участники и творческие коллективы представили свои номера. Посмотреть грандиозное финальное шоу мог любой желающий в прямой трансляции в группе фестиваля во ВКонтакте. Также на мероприятии наградили победителей и вручили путевки на Всероссийскую "Студенческую весну", которая пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Больше всего счастливых билетов получили студенты Тюменского индустриального университета.

Среди тех, кто поедет представлять регион на уровне страны, оказался и творческий коллектив "Билет на трамвай". Ребята также завоевали гран-при в направлении "Современный танец". Один из участников коллектива, студент Тюменского государственного института культуры Радик Цой признался, что до последнего не мог поверить в случившееся.

"Когда мы вышли на сцену и ребята стали прыгать от радости, я просто не мог понять, что происходит. Эмоции захватили. Наша награда — это результат постоянных репетиций, колоссального труда и упорства. Режиссер верила в нас до конца, и мы сами в себя верили, поэтому чувствовали, что возьмем призовое место", — рассказал Радик.

Также в этом году организаторы фестиваля учредили свой приз, который станет переходящим. Это настоящая звезда в созвездии Большой медведицы, получившая название "Студвесна 72". Ее первым обладателем стал танцевальный коллектив из ТИУ "Ветер шумит в тополях". Ребята взяли гран-при в направлении "Концертная программа".

Исполнительный директор фестиваля Анастасия Егорова прокомментировала это впечатляющее нововведение и подвела итоги областной "Студенческой весны":

Мы гордимся, что теперь во Вселенной есть звезда, владельцем которой является Тюменская область. Да и в целом мы очень рады, как прошел фестиваль. После года пандемии было очень приятно собрать студентов вместе, конечно, с соблюдением противоковидных мер. Ребята подарили нам просто бешеную энергетику и бурю эмоций. Мы рады, что наши ожидания оправдались. Теперь будем готовиться ко Всероссийской "Студвесне", после чего уже сможем строить планы на будущий год.

В 2021 году фестиваль проходил в 26 раз. Участие в нем приняли 2 800 студентов из 24 учебных заведений области.

Дарья Юшкова