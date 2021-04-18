Фельдшеры ФАПов в Ялуторовском районе научатся выявлять пациентов с сердечными заболеваниями

Областная больница №23 в Ялуторовском районе реализует проект по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью фельдшерами ФАПов. Специалисты проходят профильное обучение, которое поможет им эффективнее выявлять пациентов с подозрением на заболевание.

В рамках реализации проекта специалисты проверили оснащенность ФАПов и позаботились о том, чтобы укомплектовать их необходимым оборудованием. Например, теле-ЭКГ используют на 12 ФАПах, подключение к сети интернет есть на 17 ФАПах.

"Профильный специалист-кардиолог и врач скорой помощи объехали около 30% фельдшеров, делясь опытом и отвечая на вопросы. И продолжают проводить обучение. Записаны даже видеолекции, чтобы медики ФАПов могли в любой момент освежить знания. Проводятся практикумы по работе с теле-ЭКГ", - сообщила главная медицинская сестра больницы Татьяна Матушкина.

Алгоритм взаимодействия фельдшеров ФАПов с профильными специалистами тоже разработан: фельдшеры станут постоянно обмениваться информацией с кардиологом кабинета ХСН, заведующим первичного сосудистого отделения кардиологии и отделением скорой медицинской помощи.

В будущем фельдшеры ФАПов смогут на месте проводить необходимые обследования и анализы еще до первичного приема в кабинете ХСН, это позволит эффективнее диагностировать заболевание. На сегодняшний день фельдшеры ФАПов внесли в предрегистр около 400 пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность. И для нескольких десятков из них диагноз подтвердился, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".