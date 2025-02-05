В Ишимском районе за 2025 год построят 7 ФАПов

В 2025 году в Ишимском районе построят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Бокаревка, Шаблыкино, Новотравное, Новолокти, Десятово, Тоболово и Черемшанка, сообщает депздрав региона.

Новый ФАП появится в селе Назарово Абатского района. Этот населенный пункт пострадал от паводка 2024 года, и строительство медицинского пункта было поручено президентом РФ Владимиром Путиным.

На площадках Ишимского района уже активно ведутся земляные и строительные работы. В некоторых местах подготавливают инженерные сети, в других забивают сваи, а в Бокаревке уже смонтировано модульное здание.

Все ФАПы планируется сдать в первом квартале 2025 года. Работы по благоустройству прилегающих к ФАП территорий — тротуары, отмостку, подъездные пути и озеленение — подрядные предприятия должны завершить до середины лета.

Возведение ФАПов идет в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".