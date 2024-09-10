Три ФАПа открыли в Ишимском районе

В Ишимском районе открылись три модульных ФАПа, четвертый в ближайшее время начнет работать в селе Прокуткино, сообщает информцентр правительства области.



За последние три года в Ишимском районе открыто 12 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году ФАПы возведены в селах Равнец, Боровое и Мезенка. Они оборудованы всем необходимым для предоставления первичной медицинской помощи, включая современное медицинское оборудование.

"Каждый медицинский работник, который будет работать на новом оборудовании, прошел курсы повышения квалификации. Это позволяет им оказывать качественную медицинскую помощь с использованием современных приборов", - рассказала главный фельдшер Областной больницы №4 Кристина Веденякина.



Новые ФАПы возводятся благодаря реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения.