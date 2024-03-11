В Тобольском районе построят SMART-амбулаторию

В поселке Прииртышском благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и региональной программе модернизации первичного звена медицинской помощи в этом году появится амбулатория системы "SMART".

Аукцион по выбору подрядчика на строительство уже объявлен, модульное здание площадью более 300 квадратных метров установят в центре посёлка напротив клуба, а прилегающую к нему территорию благоустроят.

"ФАПы и амбулатории в сёлах - это больше, чем первичная помощь. Уверен, сельским медучреждениям будет отведена особая роль в новой комплексной программе по охране материнства и сбережению здоровья, которую предложил запустить президент России Владимир Путин", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.