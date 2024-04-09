В Исетском районе открыли новый ФАП

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в селе Солобоево открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт - теперь жители села смогут получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

В ФАПе есть кабинет фельдшера, кабинет приема детей, раннего выявления заболеваний и процедурный кабинет, а также аптечный пункт. Для маломобильных пациентов и мам с детьми установлен пандус. Площадь нового помещения – 81 квадратный метр.

Первичную медико-санитарную помощь в новом ФАПе будут получать более 1 300 жителей села.

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель главы Исетского района Ольга Солобоева, главврач ГБУЗ ТО "Областная больница № 13" Сергей Катаргин, руководитель ООО производственно-строительной компании "Лидер" Антон Звягин и глава Солобоевского сельского поселения Константин Иванов.

"Всем необходимым оборудованы кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов. Жители села смогут получать качественную первичную медицинскую помощь по месту проживания, проходить диспансеризацию, вакцинироваться, приобретать лекарственные препараты", – отметил главврач Катаргин.

Удобство расположения нового ФАПа и комфорт оценили пришедшие на мероприятие жители села. После череды поздравлений для собравшихся на торжество провели экскурсию по медучреждению. Жители лично проверили наличие необходимой аппаратуры, осмотрели кабинеты и остались довольны.