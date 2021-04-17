Тюменские медсестры приняли участие в челлендже ко Дню здоровья

Фото ассоциации медицинских сестер Тюменской области

Сотрудники больниц Тюменской области приняли участие в челлендже, приуроченном ко Дню здоровья. Его объявила Ассоциация медицинских сестер Тюменской области.

В рамках челленджа медицинские сотрудники выполняют физические упражнения и передают эстафету другой больнице. Одними из первых участие в акции приняли тобольские медсестры и студенты-медики. Около 100 человек вышли на Базарную площадь, где провели энергичную утреннюю зарядку на открытом воздухе под музыкальное сопровождение с фитнес-инструкторами.

Казанские медсестры вышли на воркаут-площадку, а сотрудницы Областной больницы №19 повторили танец из клипа Little Big на песню Uno, пишет "Вслух.ру".

По мнению врачей, двигательная активность имеет важное значение для улучшения самочувствие. Это может быть плавание, танцы, активные игры или скандинавская ходьба.