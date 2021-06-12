Юные тюменские волонтеры помогут сверстникам, попавшим в беду

09:04 12 июня 2021
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pixabay.com

Стартовала всероссийская акция-челлендж "Добровольцы – детям". В этом году организаторы придумали новый формат "Три шага".

Главная цель челленджа – научить подростков помогать друг другу.  Принять участие в нем могут все желающие, главный фактор – будущему волонтеру должно быть от 14 лет. Ребятам предстоит найти человека, который нуждается в помощи, и вместе с ним отыскать выход из сложной ситуации. На других "шагах" подростки смогут тайно подбодрить своих друзей, подарив им небольшие памятные подарки, пишет "Вслух.ру".

Региональный координатор проекта Надежда Герасимова поделилась: "Дети могут искать друга как в социальных сетях, так и в жизни. Возможно, этим человеком окажется тот, к кому они всегда хотели, но стеснялись подойти, или подросток, который нуждается в помощи и поддержке. Челлендж поможет подросткам найти новых друзей, преодолеть страх общения и коммуникационные барьеры".

Теги: волонтеры , подростки , Челлендж
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