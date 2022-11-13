Тюменцы участвуют в творческом челлендже

До 17 ноября тюменские студенты могут принять участие в открытом челлендже от студенческой лаборатории "Премьера". Молодые люди в течение шести дней будут выполнять творческие задания и выходить из зоны комфорта. Самые активные получат призы.

Присоединиться к челленджу #творчески_созрели могут студенты от 16 до 27 лет. Ежедневно в Телеграм-канале "72 причины для творчества" появляются два задания разного уровня: легкие и сложные.

Участник выбирает, сколько заданий и какие из них он хочет сделать. Среди них — создать серию мемов, записать кавер на клип любимого музыкального исполнителя, составить идеальное творческое расписание на день, представить себя героем фильма. На выполнение дается один день.

Также есть челленджи "под звездочкой": на их выполнение дается до пяти часов. Среди заданий: записать джингл "Премьеры", придумать рэп о творчестве, спародировать организаторов, повторить образ иконы стиля, сообщает Мегатюмень.

— Мы бросаем вызов молодым людям, чтобы раскачать легкость творческого мышления. Одержит победу тот, кто окажется креативнее, интереснее, ярче других. Челлендж — это про то, как ты относишься к трудностям. И если творчество бросает вызов, нужно смело принять его и стать лучшим, — рассказала Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории "Премьера".