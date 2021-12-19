В тюменском торговом центре проведут предновогодний челлендж

Новогодний челлендж от мультицентра "Моя территория" пройдет 21 декабря с 17:00 до 19:00 в ТРЦ "Кристалл". Участникам предложат угадать символы Нового года на ощупь.

В каждой из трех непроницаемых коробок будет находиться предмет новогодней тематики. Посетителям ТРЦ нужно проявить смелость — на ощупь узнать, что это за предмет, и догадаться, как он связан с Новым годом.

"Обычно конец декабря наполнен предновогодней суетой. Чтобы быть свободными в праздники, все пытаются быстро сдать все отчеты, закрыть долги по учебе, успеть купить подарки и продукты на новогодний стол. Мы хотим дать людям возможность сделать паузу, отвлечься от выполнения планов и просто весело провести время, подняв себе и окружающим настроение", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

За успешное прохождение испытания участники получат сладкие призы и чек-лист, который поможет осознанно спланировать следующий год, пишет "Мегатюмень".