Юные тюменцы научились строить ракеты вместе с капитаном Железякой и инопланетянином Бобой

Театрализованная игровая программа "Тайна новой планеты" состоялась в Доме культуры и творчества "Торфяник". Мероприятие было посвящено 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Гости программы оказались героями космического приключения. Капитан Железяка и инопланетянин Боба познакомили ребят с объектами далекого космоса, научили строить ракеты, а так же весело провели время, собрав настоящую космическую одиссею.

Попасть на корабль было не так-то просто: на нем оказались только самые умные, ловкие и отважные.

Ребята остались довольны мероприятием, а организаторы в очередной раз напомнили гостям о важности значимых событий, которые нужно чтить и помнить.