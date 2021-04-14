Юные тюменцы научились строить ракеты вместе с капитаном Железякой и инопланетянином Бобой

15:10 14 апреля 2021
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Театрализованная игровая программа "Тайна новой планеты" состоялась в Доме культуры и творчества "Торфяник". Мероприятие было посвящено 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Гости программы оказались героями космического приключения. Капитан Железяка и инопланетянин Боба познакомили ребят с объектами далекого космоса, научили строить ракеты, а так же весело провели время, собрав настоящую космическую одиссею.

Попасть на корабль было не так-то просто: на нем оказались только самые умные, ловкие  и отважные.

Ребята остались довольны мероприятием, а организаторы в очередной раз напомнили гостям о важности значимых событий, которые нужно чтить и помнить.

Теги: дети , космос , развлечение
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