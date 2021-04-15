Юные тюменцы совершат путешествие по сказке "Конёк-горбунок"

Фото: пресс-служба ТМПО

Детский центр "Музейляндия" приглашает маленьких тюменцев на интерактивное занятие "Начинает сказка сказываться...". Мероприятие состоится 17 апреля, начало в 12:00.

Участники встречи совершат путешествие по страницам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" и познакомятся не только с героями произведения, но и с личностью автора. А в конце мероприятия каждый смастерит своего собственного Конька-Горбунка. Продолжительность занятия - 45-60 минут.

Детский центр "Музейляндия" расположен в здании музейного комплекса им. Словцова по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в интерактивном занятии - 100 рублей. При приобретении билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Справки по телефонам: 8 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72. Возрастная категория 6+.