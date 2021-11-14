Фестиваль "ЗаваLINKa" в Голышманово пройдет в онлайн и офлайн

Творческий фестиваль "ЗаваLINKa" состоится в Голышманово 27 ноября. Уже сейчас можно поучаствовать в мероприятиях онлайн, а в офлайне пройдет челлендж в валенках, забег и открытие двухметрового арт-объекта.

Инициатором проведения фестиваля стала Виктория Кадочникова, проект вошел в число победителей на грантовом конкурсе. На празднике состоится открытие арт-объекта – двухметровых валенков – и первый забег в этой традиционной зимней обуви. На забег приглашают молодежь от 18 до 35 лет. Потребуется предварительная регистрация, принять участие могут жители всей Тюменской области.

В рамках фестиваля также объявлен челлендж #затусивваленкахГГО. Есть несколько номинаций: "Семейное фото", "Валенки kid’s", "Love story", "Мои подружки". Один участник может претендовать на победу в одной номинации, её необходимо указать, как и фамилию, имя, возраст. Фото можно выкладывать всю зиму, но итоги челленджа подведут 27 ноября. Авторы самых креативных получат дипломы и подарки. Оценивать работу будет команда фестиваля с учетом количества лайков под снимками, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, до 20 ноября проходит конкурс поделок из подручного материала "Посмотри, как хороши чудо-валенки мои". К участию приглашают школьников от 10 лет и молодежь до 35 лет. Есть несколько номинаций: "Суперстильный", "Расписной", "Самый народный", "Мини-валеночек", "Валенок-гигант", "Валенки моей мечты". Работы принимают в первом корпусе агропедагогического колледжа (ул. Садовая, 1), каб.26. Для поста в соцсетях нужно указать хэштег #ПОДЕЛКИВАЛЕНКИМОИ, свои имя, фамилию, возраст и номинацию.