Серебряные волонтеры Тюменской области готовят творческие поздравления с Новым годом

Cеребряные волонтеры Тюменской области 55+ запустили онлайн-челлендж #ВобъективеНовогоГода. Благодаря проекту добровольцы смогут поздравить любого человека дистанционно, записав на камеру торжественную речь, стихи или даже новогодние частушки.

Как сообщили в благотворительном фонде "Старшее поколение", создавать видео-открытку нужно в новогодней локации: дома на фоне украшенной елки или на территории одной из достопримечательностей региона. В поздравлении можно рассказать стихотворение или историю, спеть песню или частушку. Получившийся ролик следует отправить сообщением в официальные группы Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте или на электронную почту marketing-togc@mail.ru. В теме письма нужно указать ФИО автора вместе с прикрепляемым файлом.

Видеоматериалы принимают до 25 декабря. Онлайн-поздравления будут публиковать ежедневно до 11 января 2022 года в социальных сетях под хэштегом #ВобъективеНовогоГода. Присоединиться к челленджу могут все желающие, пишет ИА "Тюменская линия". Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05.