Тюменских студентов научат побеждать

Фото Российского союза молодежи

Руководитель Всероссийской премии "Студент года" Марта Сахелашвили пообщается с тюменской молодежью в прямом эфире. Она расскажет, какие перспективы дает участие в конкурсе, как к нему подготовиться и победить.

Встреча начнется 21 апреля в 15.00 в Инстаграме @studsovet72. Организатор премии поделится советами, какие документы и грамоты необходимо иметь в портфолио, а также расскажет, на какие качества студентов жюри обращают внимание. Во время прямого эфира можно будет задать любые вопросы, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Премия "Студент года" даёт шанс студенту заявить о себе, о своих умениях и опыте в определенной сфере деятельности не только на регион, но и на всю страну. Но многие студенты допускают ошибки в подготовке к конкурсу. Марта Сахелашвили расскажет, как их избежать и быть готовым на 100%", – сообщила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

Мероприятие пройдет в рамках "Диалога на Равных" — федерального проекта Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.