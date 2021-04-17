Будущим призывникам Тюмени рассказали о подготовке к службе в армии

Автор фото: Богдан Алмаев

День открытых дверей состоялся для будущих призывников и их родителей на сборном пункте Военного комиссариата Тюменской области. Студентам городских колледжей рассказали о возможностях подготовки к армии, поступления на контрактную службу, поступления в военно-учебные заведения и силовые структуры, которые базируются на территории региона.

Как рассказал руководитель центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев, на территории сборного пункта тюменского военкомата были развернуты выставки от регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", ТВВИКУ, регионального ДОСААФ, Росгвардии, военно-патриотического клуба "Барс", где готовят водолазов, "Достойного выбора" и пункт военной службы по контракту.

Представители "Достойного выбора" презентовали профориентационный проект "Армия будущего", который реализуется на территории Ишима и Ишимского района при поддержке Фонда президентских грантов и совместно с территориальным отделением ДОСААФ России. Более 150 человек из посетивших День открытых дверей поучаствовали в отборочных турнирах на радиоуправляемых танках.

Также гостям показали, как в сборном пункте живут призывники во время призыва, где питаются, какое обмундирование получают, рассказали обо всех процедурах и накормили солдатской кашей, сваренной на полевой кухне.

"Такие мероприятия дают призывникам возможность посмотреть на военкомат изнутри, задуматься, что к армии надо готовиться, познакомиться с организациями, которые работают в этом поле. Что еще важно - благодаря этому родители увидят, как там все устроено, и будут меньше волноваться за сыновей. Впервые за много лет двери сборного пункта открылись для всех желающих", - поделился Максим Шереметьев.

Он сообщил, что в ближайшем будущем планирует встречу с представителями военкомата и ДОСААФ, чтобы обсудить дальнейшее развитие совместных профориентационных проектов, пишет ИА "Тюменская линия".