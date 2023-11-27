Более 200 тюменских призывников будут служить в Росгвардии в Московской и Челябинской областях

Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 200 новобранцев из Тюмени, Тобольска и других населённых пунктов призваны в подразделения Росгвардии, дислоцированные в Московской и Челябинской областях и уже убыли к месту прохождения службы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Взаимодействие с областным военным комиссариатом способствовало качественному отбору личного состава. Многие призывники осознанно выбрали службу в войсках Росгвардии ради перспективы дальнейшей службы пути в спецподразделениях Управления Росгвардии по Тюменской области, отмечают в ведомстве.

Перед отправкой призывники прошли медицинский осмотр, получили военную форму и необходимые документы. Офицеры территориального управления Росгвардии довели до молодых военнослужащих порядок прохождения службы по призыву, возможных перспективах контрактной службы, социальные гарантии росгвардейцев и провели инструктаж.