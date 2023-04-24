Консультационно-правовой центр для призывников открыли в Тюмени

Военная прокуратура Тюменского гарнизона открыла консультационно-правовой центр, призывники и их родственники могут обратиться за юридической помощью во время весеннего призыва, сообщает информцентр правительства ТО.

Сотрудники ведомства помогут разобраться в вопросах организации и проведения мероприятий, обусловленных призывом граждан на военную службу, а также законности действий должностных лиц органов военного управления.

Военная прокуратура Тюменского гарнизона находится оп адресу: Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон горячей линии: 8 (3452) 64-75-88.