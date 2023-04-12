Глава Минцифры РФ разъяснил поправки об электронных повестках

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев прокомментировал поправки об электронных повестках.

Реестр военнообязанных в полном объëме смогут запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Пользователь "Госуслуг" не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка всё же придёт, её можно обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы.

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн.

В личном кабинете на "Госуслугах" можно будет проверить, в каком военкомате человек стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если есть неточности, можно подать заявление через портал на исправление ошибок.

Разработка реестра не связана с новой волной мобилизации.

"Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту", - отметил Максут Шадаев.