Тюменская область отправит на службу в армию 1 600 срочников

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ проходит с 1 октября до 31 декабря 2023 года, Тюменская область на службу в армию отправит 1 600 ребят, сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков.

"В соответствии с установленной нормой призыва ряды Вооруженных сил России пополнят около 1 600 тюменских ребят", - заявил Чирков.

Бoльшая часть призывников начнет службу непосредственно в воинских частях в сухопутных, воздушно-десантных войсках, в ракетных частях стратегического назначения и войсках Нацгвардии. Треть будет направлена для прохождения службы в учебные воинские части видов и родов ВС РФ для получения военных учетных специальностей и освоения новых образцов техники.

Альтернативную службу планируют проходить около 10 человек в должностях подсобных рабочих, уборщиков помещений в больницах, в том числе один человек - в центре допризывной подготовки. Чести служить в Президентском полку удостоены 15 человек.

Первые отправки призывников в Вооруженные силы начнутся после 16 октября. Срок службы составит 12 месяцев.

С весенним призывом Тюменская область справилась в полном объеме.