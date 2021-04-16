Тюменских водителей массово проверят на трезвость

Госавтоинспекция Тюменской области проведет массовые профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель" с вечера пятницы и в предстоящие выходные.

С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 2 тысяч водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование. Из них 199 человек подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

В первом квартале 2021 года нетрезвые водители стали виновниками 36 ДТП, в них погибли 3 человека, 65 получили травмы.

ГИБДД просит сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефону дежурной части 794-610