Лучших творческих студентов Тюмени наградят на гала-концерте областной "Студенческой весны"

Впервые гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна" пройдет на открытой площадке спортивного комплекса "Центральный" (Орджоникидзе, 60). На нем станет известно, кто представит регион на всероссийском этапе конкурса в Нижнем Новгороде. Начало 18 апреля в 18:00. За церемонией награждения и творческими номерами можно следить в трансляции в группе "Студенческая весна | Тюмень".

Помимо награждения победителей и творческих выступлений, гостей гала-концерта и зрителей онлайн-трансляции ждет сюрприз от уже опытных участников фестиваля. Обладатель звания "Золотой фонд Российской студенческой весны" Андрей Валитов объявит о новой звезде во Вселенной под названием "Студвесна72". Эта настоящая звезда, владельцем которой назначена Тюменская область, станет новым переходящим призом областной "Студенческой весны".

Также в этот вечер на сцене представят лучшие номера участников конкурса и концертную программу "Время покажет", которая получила Гран-при фестиваля "Российская студенческая весна" в 2014, а сейчас объединила выпускников и участников XXVI Областного фестиваля "Студенческая весна".

"В прошлом году фестиваль, который стал традицией для студентов по всей России, пришлось провести онлайн. И мы очень рады, что в 2021 смогли вновь встретиться в концертных залах. В этом году "Студенческая весна" объединила почти 3 тысячи студентов, которые рискнули показать свое мастерство со сцены", — отметила Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVI Областного фестиваля "Студенческая весна".

В 2020 фестиваль "Студенческая весна", как и многие крупные события, проходил в онлайн-формате из-за пандемии. В этом году он вернулся к привычному режиму с соблюдением всех норм по короновирусу: все кастинги транслировались в онлайне, предстоящий гала-концерт пройдёт с ограниченным количеством зрителей в оффлайне и будет доступен для всех желающих в соцсетях.

Областной этап фестиваля в Тюмени в этом году проходил с 5 по 16 апреля. За этот период прошло 37 часов кастингов, на сценах города выступило 2800 участников из 24 учебных подразделений региона. Их выступления и работы в 11 направлениях фестиваля оценивали региональные и федеральные эксперты, среди которых звезда шоу на телеканале ТНТ и чемпион Высшей лиги КВН Елена Гущина, художественный руководитель Московского многофункционального культурного центра, певец и актер Даниил Иванов и другие.