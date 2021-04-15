Среднеуральский женский монастырь покинули все обитатели

Верхнепышминский городской суд выдал службе судебных приставов исполнительный документ о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря.

Как сообщает ГУФССП России по Свердловской области, это связано с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

Возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве".

Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены.

Ситуацию в Среднеуральском женском монастыре в своём Телеграм-канале прокомментировал глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений.

По его словам, остававшиеся насельницы Среднеуральского женского монастыря покинули сегодня обитель: "Епархия предложила им выбрать любой женский монастырь на территории региона, где их окружат любовью и заботой. Для насельниц, нуждающихся в какой-либо помощи, действует круглосуточная горячая линия. На телефон горячей линии с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестёр, дочерей, матерей в семью".

Он отметил, что "Екатеринбургская епархия сознаёт свою вину за недостаточно активное понуждение должностных лиц монастыря к исполнению всех требований законодательства".

"Екатеринбургская епархия приложит все усилия, чтобы все экспертизы были проведены в ближайшее время. Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы и, по исправлению всех недостатков, монастырские здания можно будет использовать по их назначению.

Дожидаясь итогов экспертизы зданий монастыря, епархия будет ходатайствовать перед Службой судебных приставов о присутствии на территории энергетика и других специалистов, поддерживающих жизненно важные системы зданий. А также о присутствии специалистов-животноводов из других монастырей митрополии и, возможно, специалистов агрохолдинга компании УГМК, которым предстоит осуществлять уход за животными монастырской фермы. Помощь указанных специалистов понадобится вплоть до того момента, пока обитель не вернётся к мирной жизни", - подчеркнул владыка Евгений.

Он также обратил внимание на то, на период проведения экспертизы зданий Среднеуральский монастырь находится под охраной правоохранительных органов, доступ на территорию обители запрещён.