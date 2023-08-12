Церковь во имя Вознесения Господня в Голышманово будет реконструирована

Храм в Средних Чирках Голышмановского округа был построен в 1854 году. С тех пор церковь пережила немало потрясений: и горела, и снова возрождалась из пепла. В 30-е годы прошлого века ее приспособили под школу.

В 2001 году православный приход вновь открыли по инициативе местного жителя Леонида Пуртова. В дом Божий постоянно приходят верующие и с радостью, и с печалями. С годами здесь обветшали, потускнели купола и кресты. Само здание прихода требует ремонта.

Прихожане реконструируют купола и кресты, делают ремонт в церкви и благоустраивают прилегающую территорию, сообщает КП-Тюмень.