Церковь во имя Вознесения Господня в Голышманово будет реконструирована

Храм в Средних Чирках Голышмановского округа был построен в 1854 году. С тех пор церковь пережила немало потрясений: и горела, и снова возрождалась из пепла. В 30-е годы прошлого века ее приспособили под школу.
В 2001 году православный приход вновь открыли по инициативе местного жителя Леонида Пуртова. В дом Божий постоянно приходят верующие и с радостью, и с печалями. С годами здесь обветшали, потускнели купола и кресты. Само здание прихода требует ремонта.
Прихожане реконструируют купола и кресты, делают ремонт в церкви и благоустраивают прилегающую территорию, сообщает КП-Тюмень.
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