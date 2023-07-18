В Тюмени перезахоронят останки купца Текутьева

21:07 17 июля 2023
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Останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года, сообщает информационный центр правительства ТО. 

Их обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю великого земляка:

Надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда.

Теги: Александр Моор , история , церковь
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