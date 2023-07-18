В Тюмени перезахоронят останки купца Текутьева

Останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года, сообщает информационный центр правительства ТО.
Их обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю великого земляка:
Надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда.
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