В Тюмени будут судить мошенницу, выманившую почти миллион за "магические услуги"

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Екатеринбурженка разместила на одном из сайтов объявление об оказании услуг "по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц, заговору от пьянства". В ноябре 2020 года на объявление откликнулась жительница Тюмени, у которой были проблемы в личной жизни. Женщина перевела мошеннице в общей сложности 892 500 рублей.

Тюменка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия тюменке вернули похищенные деньги. Вскоре дело рассмотрит суд.