В Тюмени на улице Абалакской введут одностороннее движение

15:05 14 апреля 2021
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На время ремонта подъезда к садоводческим товариществам "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда" с 1 мая по 15 июля будет введено одностороннее движение по автомобильным дорогам улицы Абалакской — в направлении от пересечения с улицей Лангепасской до дома № 2, а также и улицы Чимеевской — в направлении от дома № 1 до пересечения с ул. Лангепасской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
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