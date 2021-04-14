В Тюмени на улице Абалакской введут одностороннее движение

На время ремонта подъезда к садоводческим товариществам "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда" с 1 мая по 15 июля будет введено одностороннее движение по автомобильным дорогам улицы Абалакской — в направлении от пересечения с улицей Лангепасской до дома № 2, а также и улицы Чимеевской — в направлении от дома № 1 до пересечения с ул. Лангепасской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.