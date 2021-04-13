Более 400 тюменцев привились от коронавируса вакциной "Вектора"

Вакциной "ЭпиВакКорона" из первой массовой партии первым туром привито 438 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины, сообщает ОперШтаб.

Первая партия второй российской вакцины, разработанной в "Векторе", в Тюменскую область, поступила на прошлой неделе. Она рассчитана на вакцинацию 1620 человек. В зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор препарата при осмотре перед вакцинацией.

Как пишет Российская газета", в апреле будет выпущено 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае производство будет увеличено до 3 млн доз, а в июне - до 5 млн доз в месяц.

По словам руководителя екатеринбургского Научно-исследовательского института вирусных инфекций при центре "Вектор" Александра Семёнова, вакцина безопасна и эффективна для людей пожилого возраста, что доказано в ходе открытого клинического исследования ІII-IV фазы среди граждан старше 60 лет. В начале марта применение вакцины "ЭпиВакКорона" у пожилых людей официально разрешил Минздрав. "Мы можем смело рекомендовать вакцину "ЭпиВакКорона" в том числе и людям старше 60 лет, тем более что она практически не вызывает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Семенов.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

Как мы сообщали ранее, уточнить всю информацию о вакцине можно по тел. горячей линии 88005554943.

Татьяна Тихонова