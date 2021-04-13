В Тюмени автоинспекторы остановили маршрутку с 37 неуплаченными штрафами

14:19 13 апреля 2021
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В Тюмени ГИБДД продолжает выявлять и привлекать к административной ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты штрафов за нарушения ПДД.

Так, накануне в центре Тюмени сотрудники ГИБДД остановили автобус маршрута № 68, на счету которого было 37 неоплаченных штрафов: 14 — за выезд за стоп-линию, 13 — за превышение скорости, 10 — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Общая сумма штрафов составила 37 400 рублей. Прибывший собственник маршрутного автобуса оплатил задолженность на месте.

По сведениями Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году за несвоевременную оплату штрафов за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 3 039 водителей. 

Теги: ПДД , штрафы
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