Тюменцам предлагают отдать ненужные велосипеды и ролики нуждающимся

С 12 апреля в Тюмени во второй раз стартует благотворительный проект #ВелодоброТюмени. Тюменцы могут пожертвовать свои неиспользуемые велосипеды любой комплектации, а также самокаты, скейты, ролики и аналогичные средства передвижения или запчасти к ним.

"В случае необходимости техника будет отремонтирована сотрудниками спортивной школы №4, специализирующейся на велоспорте, а затем передана семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении. Проект поможет создать равные условия для здорового спортивного досуга для детей и подростков", — рассказали в МАУ "ТГМЦ".

Принимать транспорт будут на базах спортивной школы № 2 с 9.00 до 18.00 кроме понедельника и четверга по адресам:

— ул. Судоремонтная, 1а/1, телефон администратора: 8-929-200-9881;

— ул. Гилевская роща, 1, телефон администратора:- 8-922-000-5672;

— ул. Барнаульская, 17 стр. 1, 2, телефон администратора: 8-919-944-9413;

— улица Широтная, 263, корпус 1, телефон администратора: 8-922-000-5672.