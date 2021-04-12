Мобильное приложение "Почты России" упростит для тюменцев процесс отправки писем и посылок

20:31 11 апреля 2021
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Около 60 тысяч жителей Тюменской области подключили мобильное приложение "Почты России". Оно позволяет получить некоторые услуги бесплатно. Например, популярностью пользуется возможность отслеживания регистрируемых почтовых отправлений.

Как сообщили пресс-службе регионального УФПС Тюменской области, услуга "отслеживание отправлений по трек номеру" позволяет отследить почтовое отправление на любом этапе обработки. А почтовый калькулятор поможет рассчитать сумму за пересылку и узнать сроки доставки почтового отправления.

В мобильном приложении также есть опция "поиск индекса". Однажды выбрав почтовый адрес и сохранив, больше не придется его искать. Отметим, только на интернет - ресурсах "Почты России" содержится достоверная информация: индекс, адрес, график работы и т.д.

Если самостоятельно в режиме онлайн заполнить и распечатать адресный ярлык, наклеить его на посылку и оплатить, то останется лишь прийти в ближайшее почтовое отделение и отдать посылку оператору. Оплата резервируется. Если вес посылки окажется меньше, чем указано, то разница в оплате вернется на банковскую карту, пишет "Мегатюмень".

Для отправки письма теперь не обязательно знать полное имя или точный адрес, сделать это можно по номеру телефона. Для этого достаточно в мобильном приложении "Почта России" включить функцию "Отправка по номеру телефона". В режиме онлайн также возможно оформить подписку на газеты и журналы, арендовать абонентский ящик, записаться в почтовое отделение, заказать доставку почтовых отправлений, оплатить коммунальные платежи и др.

Напомним, приложение "Почты России" вошло в список социально значимых, рекомендуемых Минцифры РФ для установки на устройства. С апреля покупатели новых смартфонов могут установить мобильное приложение при первом запуске устройства и сразу начать пользоваться сервисами.

Теги: мобильное приложение , почта , Почта России
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