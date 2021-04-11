В Тюмени сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с велосипедистами

В Тюменской области стартовала акция #Велобезопасность. В её рамках велосипедистам, а также людям, управляющим самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, расскажут об опасных ситуациях, возникающих на дорогах.

Для школьников будут организованы уроки и практические занятия на площадках, флешмобы, акции с участием известных людей, спортсменов, депутатов. Они расскажут юным тюменцам о безопасности дорожного движения.

Отметим, самым распространённым нарушением велосипедистов по-прежнему остаётся проезд на велосипеде по пешеходному переходу. В этом году в Тюмени уже произошло одно ДТП с участием велосипедиста, пострадавшего на дороге именно в такой ситуации, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.