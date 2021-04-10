Ветеринары Тюмени рекомендуют применять профилактические меры по отношению к домашним питомцам

Весна — время проверки иммунитета на прочность. В связи с изменением погодных условий любой живой организм наиболее подвержен риску взаимодействия с вирусными инфекциями и насекомыми, которые начинают активизироваться в тёплой среде. Людям, имеющих домашних животных, следует пристально следить не только за своим, но и за здоровьем питомцев.

"Весна таит в себе немало опасностей для владельцев собак. Наиболее распространенная проблема в это время года — пироплазмоз, кровепаразитарное заболевание. Заразиться им собаки могут через укус иксодового клеща, именно поэтому важно обработать своих питомцев вовремя", — пояснила ветеринар Алла Бадрызлова.

Чтобы предупредить возможные осложнения от укуса иксодового клеща, по словам эксперта, необходимо воспользоваться одним из нескольких профилактических средств. Это могут быть таблетки, капли на холку, ошейник или спрей. Все препараты дозируются строго по весу.

Ещё одна весенняя опасность для собак — инфекционные заболевания, такие как чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовирусная инфекция. Заразиться ими питомец может при контакте с больным животным и его выделениями. Также инфекцию может принести с прогулки домой хозяин на одежде и обуви.

К респираторным заболеваниям относят парагрипп и бордетеллёз (или питомниковый кашель). Заражаются питомцы чаще всего на собачьих площадках либо при посещении мероприятия, где одновременно находится несколько животных. Защититься от этих недугов поможет вакцинация, сообщает "Мегатюмень".