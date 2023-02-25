Как быть, если ваша собака начала на вас рычать и огрызаться

Кинологи утверждают, чтобы перевоспитать питомца, сначала нужно понять, что его раздражает.

- Четвероногие рычат и скалят зубы, когда им что-то не нравится, - считает опытная заводчица Мирослава Летицкая. - Такую реакцию могут вызывать гигиенические процедуры, нежелание подчиняться во время дрессировки. Пес может заревновать хозяина к другому питомцу или маленькому ребенку. Часто питомцы рычат на выпивших людей. Зарычать на владельца может и заигравшийся щенок. В таком случае нужно сразу прервать игру и дать команду "Фу".

Мирослава Ивановна заострила внимание на таком моменте. Если не хотите агрессивных нападок от своей собаки, тогда с детства пресекайте безосновательную агрессию по отношению к незнакомцам. Иначе питомец будет их опасаться, а страх и недоверие прикрывать рычанием, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.

- Приучайте собаку к порядку и дисциплине: кормление, прогулки, совместное времяпровождение – в одни и те же часы. Слишком частое потакание и отсутствие запретов подрывает авторитет хозяина. Тогда пес не будет вас слушаться, он принимает решения самостоятельно. Если ему что-то не нравится – он открыто выражает агрессию, игнорируя команды или упрашивания. Не бейте животных. Побои отрицательно сказываются на их психике и оборачиваются озлобленностью. Руки хозяина должны ассоциироваться у собаки только с лаской и похвалой, но ласку дозируйте, все должно быть в меру, - подчеркнула заводчица.