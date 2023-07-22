Как подготовить собаку к путешествию, рассказал эксперт

- Для начала дайте собаке привыкнуть к машине, обнюхать ее, - советует заводчик Дмитрий Могилевский. - Двери в салон держите открытыми, подождите пока собака заберется сама. Как только это произойдет -попробуйте завести двигатель. Покормите четверолапого в салоне машины при закрытых дверях. В первый раз прокатитесь минут 5-10, чтобы не напугать питомца и не отбить у него желания снова поехать с вами. Во время поездки ограничьте передвижение собаки по салону автомобиля. Разговаривайте с питомцем ласково, погладьте и дайте лакомство.

Если вы собрались в дальнюю поездку, тогда понадобиться для собаки специальное автокресло или переноска. Она обязательно должна быть зафиксированной. Как рекомендуют эксперты, регулярно давайте собаке пить, а также останавливайтесь и выводите погулять, сообщает АиФ-Тюмень.